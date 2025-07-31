Fethiye'de İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi

Fethiye'de İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'İlk Yardım Eğitimi'ne 20 kişi katıldı. Eğitim, teorik ve uygulamalı olarak verildi ve katılımcılar OED cihazı kullanımı hakkında bilgi sahibi oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "İlk Yardım Eğitimi" gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından odanın Likya Salonu'nda, ilk defa belge alacaklar ve belge yenileyecekler için düzenlenen eğitime 20 kişi katıldı.

Cankurtaran Tıp Hizmetleri Hekimi Göksal Bulut tarafından verilen eğitim, teorik ve uygulamalı olarak yapıldı. Eğitimde tüm katılımcılar uygulamalı olarak ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirdi.

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı kullanımı konusunda da bilgi verilen eğitim sonrası sınavda başarılı olan adaylar, 3 yıl geçerli "İlk Yardımcı Sertifikası" almaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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