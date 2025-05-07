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Fethiye'de Hijyen Eğitimi Düzenlendi

Fethiye'de Hijyen Eğitimi Düzenlendi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Fethiye Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen hijyen eğitimine 45 kişi katıldı. Eğitimde kişisel hijyen kuralları ve koruyucu giysi kullanımı gibi konular üzerinde duruldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile Fethiye Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde odanın Likya Salonu'nda düzenlenen eğitime 45 kişi katıldı.

Eğitmen Esin Topçu Özcan tarafından verilen eğitimde iş yerlerinde uyulması gereken hijyen kuralları ele alındı.

Eğitimin ilk bölümünde katılımcılara, kişisel hijyen kuralları, tuvaletlerin kullanımı ve temizliği, el hijyeni kuralları, maske, bone ve önlük kullanımı konularında bilgiler verildi.

İkinci bölümde ise koruyucu giysi kullanımı, hastalıklardan korunma, hastalık kaynakları, hastalıkların bulaşma yolları ve nedenleri konuları üzerinde duruldu.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Eğitime katılıp sınavda başarılı olanlar, e-devlet üzerinden temin edilebilen ömür boyu geçerli hijyen sertifikası sahibi olacak.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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