Haberler

Fethiye açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişiye tıbbi tahliye

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan iki büyük müjde birden

İki büyük müjde birden verdi! Taraftar sevinçten havalara uçuyor
İnsansı robot planı otomotiv devinde krize yol açtı: İşçiler kazan kaldırdı

İnsansı robotlar otomotiv devini karıştırdı: İşçiler kazan kaldırdı
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Blockchain Life 2026, AI Future ile Dubai’ye dönüyor

Blockchain Life 2026, AI Future ile Dubai’ye dönüyor
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor

İddia kendi ülkesinden: Trump gerçek rakamları saklıyor
Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den

Messi söylediklerini duymasın! Öyle böyle yerin dibine gömmedi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı