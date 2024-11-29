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Fethiye'de Gençlik Merkezi Duvarı Çocuklar ve Yaşlılarla Renklendi

Fethiye'de Gençlik Merkezi Duvarı Çocuklar ve Yaşlılarla Renklendi
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki gençlik merkezinin bahçe duvarı, 60 yaş üstü kişilerle çocuklar tarafından yapılan resimlerle renklendirildi. '10 Parmağımda 10 Marifet' projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, kuşaklar bir araya geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki gençlik merkezinin bahçe duvarı, çocuklar ve 60 yaş üstü kişilerce yapılan resimlerle renklendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen Sağlıklı Aktif Yaş Alma Programı ile Fethiye Gençlik Merkezi işbirliğinde, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfının desteğiyle, "10 Parmağımda 10 Marifet" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, 60 yaş üzeri kişilerle çocuklar tarafından ilçedeki gençlik merkezinin bahçe duvarına resim yapıldı.

MSKÜ Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Cemil Yavuz, gazetecilere, 60 yaş üzeri büyüklerin topluma örnek olduğunu söyledi.

60 yaş üstü bireylerin katıldıkları programda birtakım dersler işlendiğini, sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini anlatan Yavuz, "10 Parmağımda 10 Marifet Projesi kapsamında 60 yaş üstü bireyler de yer aldı. Merkezin duvarları çocuklarla renklendirildi. Kuşakları bir araya getirdik. Çok güzel bir proje oldu." diye konuştu.

Fethiye Gençlik Merkezi Müdürü Fatma Yağlı da 60 yaş üstü bireyler ve gençlik merkezine üye çocukların çalışmasıyla merkezin duvarının rengarenk olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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