Fethiye'de evde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, evde hasara yol açtı.
Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 3 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk olarak yoldan geçen bir beton mikserinden sıkılan suyla müdahale edildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır