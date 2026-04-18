Fethiye'de denizde erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde bulunan cesedin 45 yaşındaki Yaşar K.'ye ait olduğu belirlendi. Olayın ardından cenaze Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Fethiye Körfezi'nde kıyıya yakın noktada hareketsiz biri olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Yaşar K. (45) olduğu belirlendi.
Yaşar K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır