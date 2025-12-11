Dedesinin otomobilin altında kalıp öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, dedesinin kullandığı otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Muhammet Dursun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Karaçulha Mahallesi Gökalan Caddesi'nde meydana geldi. Musa Çağan yönetimindeki 48 ANG 116 plakalı otomobiliyle evinin bahçesinden çıkarken torunu Muhammet Dursun'u fark etmeyip çarptı. Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammet Dursun'un cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.