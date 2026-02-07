Çinli sanatçıların "Çin At Yılı" temalı resimleri Fethiye'de sergilenecek

Çinli sanatçıların "Çin At Yılı" temalı resimleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 12-13 Şubat'ta ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kente daha fazla Çinli turist çekebilmek için özellikle son yıllarda Çin'e yönelik hamlelerin devam ettiği belirtildi.

Fethiye Belediyesi, Çin Büyükelçiliği ve Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü işbirliğinde kentin resim sergisine ev sahipliği yapacağı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda, 12-13 Şubat'ta gezilebilecek resim sergisinde, Çinli sanatçıların "Çin At Yılı" temalı, 30 kadar eseri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. İstanbul merkezli Çinli İşadamları Derneği'nin katkılarıyla 12 Şubat saat 13'te gerçekleştirilecek sergi açılış kokteyline Fethiye Belediyesi yönetiminin yanı sıra, Çin Büyükelçiliği diplomatları ve Boğaziçi Konfüçyüs Enstitüsü'nden yetkililer katılacak."