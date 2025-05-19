Fethiye'de Akaryakıt İstasyonunda Kadın Saldırıya Uğradı

Fethiye'de Akaryakıt İstasyonunda Kadın Saldırıya Uğradı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde P.D. adındaki kadın, bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde P.D. adlı kadın, bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre tartıştığı bir kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğruyor. Pompaların bulunduğu bölümde saldırıya uğrayan ve sığınmaya çalıştığı istasyondaki markette devam eden şiddet olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Derbedilen P.D.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre P.D. isimli kadın, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir kişi ile tartışmaya başladı. Yaşanan gerginlik sırasında kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, P.D.'ye saldırdı. Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan kadın, market bölümüne sığınmaya çalıştı. Ardından gelen kişi, burada da tekme ve yumduk darbeleriyle kadını darbetti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile olay son bulurken, P.D. polis merkezine giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Akaryakıt istasyonundaki şiddet olayı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, P.D. pompaların bulunduğu bölümde hafif ticari araçta bulunan bir kişi ile tartışırken gelen bir başka erkek, kadını darbediyor. P.D. akaryakıt istasyonunda bulunan markete girerek korunmaya çalıştığı sırada, ardından gelen kişi, P.D.'ye burada da şiddet uyguluyor. P.D.'nin tüm mücadelesine rağmen uğradığı tekme ve yumruklu saldırısı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TANIMADIĞINI İDDİA ETTİ

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile saldırganın elinden kurtulan P.D., polis merkezine giderek şikayette bulundu. P.D. emniyetteki ifadesinde, kendisine saldıran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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