Fethiye'de AK Parti Teşkilatı'na Taşlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Fethiye'de AK Parti Teşkilatı'na Taşlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'na düzenlenen taşlı saldırının ardından, güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Başkanı Haluk Laçin, olayla ilgili incelemelerde bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gün gece AK Parti İlçe Teşkilatı'na taşlı saldırı düzenleyen saldırgan, yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırganın sorgulamasında ilçe dışından geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Öte yandan AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, saldırıya uğrayan ilçe teşkilatında incelemelerde bulundu. Laçin, "İstihbarat birimlerimiz çok sıkı çalışıyor. Gözaltındaki kişinin ifadesi alınacak, savcılığa sevk edilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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