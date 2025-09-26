Haberler

Fethiye'de Afet ve Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen afet ve acil durum tatbikatında, Göcek Tüneli'nde senaryo gereği meydana gelen göçükte 22 yaralı, Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Tatbikata AFAD, UMKE ve sağlık kuruluşları katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki tatbikatta, senaryo gereği ilçede bulunan Göcek Tüneli'nde göçük oluşturuldu.

Göçükte yaralanan 22 kişi ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi acil servisine getirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) destekleriyle yaralılara yeşil, sarı ve kırmızı kodlarla öncelik sırasına göre müdahale edildi.

Senaryoya göre yaralılardan 12 kişinin hafif, 8 kişinin orta, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi.

Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Okulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikat sayesinde acil müdahalede karşılaşılacak sorunları yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Tatbikata, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve hastane personeli katıldı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
