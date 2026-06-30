Kadıköy'de bina yıkımı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta bulunan binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi.
Alanda çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik