Fethiye'de 22. Göcek, Gürsu, Pırnaz Yayla Yürüyüşü Düzenlendi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Göcek, Gürsu, Pırnaz Yayla Yürüyüşü, yöresel kıyafetler giyen Yörüklerin davul zurna eşliğinde başladı ve üç gün süren etkinlik Pırnaz Yaylası'nda sona erdi. Yürüyüş, yaklaşık 100 kilometre boyunca at, eşek ve develer eşliğinde gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen " Göcek, Gürsu, Pırnaz Yayla Yürüyüşü" tamamlandı.

Göcek Mahallesi'nde yöresel kıyafetler giyen Yörüklerin davul zurna eşliğinde başladığı yürüyüş, 3 günün sonunda Pırnaz Yaylası'nda son buldu. Yaklaşık 100 kilometre süren yol, at, eşek ve develer eşliğinde yüründü.

Renkli görüntüler oluşturan vatandaşlar, tatilci ve turistlerin de ilgisini çekti.

Etkinliğe, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Yörük Türkmen derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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