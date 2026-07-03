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Muğla'da 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.O., emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.O'nun kentte olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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