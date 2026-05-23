Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, evinin önünde maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Eşi Çiğdem Karaca, arbede sırasında şüphelinin silahını eşinin kalbine doğrulttuğunu, merminin bacağına isabet ettiğini söyledi. Başkan Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve salı günü operasyonla merminin çıkarılacağı bildirildi.

'SİLAHINI ÇIKARIP EŞİMİN KALBİNE DOĞRULTMAYA ÇALIŞTI'

Silahlı saldırıda yaralanan Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca, eşinin tedavi gördüğü hastanenin önünde olaya ilişkin konuştu. Dün evlerinin çevresinde maskeli ve eldivenli bir kişiyi gördüklerini anlatan Çiğdem Karaca, "Bugün konuyla ilgili emniyete gidip, durumu bildirdik. Eve döndükten sonra eşim ve oğlumla dışarı çıktık. Bu sırada şüpheliyi araçta görünce durdurup, emniyet güçlerine haber verdik. Eşim, şüpheliye kim olduğunu ve neden maske taktığını sordu. Yüzünde mantar hastalığı olduğu için maske taktığını söyledi. Eşim soru sormayı sürdürünce kaçmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli, silahını çıkarıp eşimin kalbine doğrultmaya çalıştı. Arbede sırasında mermi bacağına isabet etti. Çok büyük şok yaşadık, üzgünüz" dedi.

Operatör Doktor Osman Kurtuluş ile Ortopedi Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Eroğlu ise Başkan Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, sol dizinin üst kısmından yaralandığını, merminin diz kapağındaki kemiği zedeleyerek küçük bir kırığa neden olduğunu ifade etti. Karaca'ya birkaç gün antibiyotik tedavisi uygulanacağı, salı günü yapılacak küçük bir operasyonla bacağındaki merminin çıkarılarak kırığa müdahale edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
