Haberler

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı / Ek görüntüler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, silahlı saldırıya uğrayarak sol bacağından yaralandı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırıda sol bacağından yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fethiye ilçesi Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karaca, sol bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Karaca'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'ten ilk mesaj

Verdiği mesaj taraftarları çıldırtır
Müzisyen Ferman Toprak: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım

Müzisyen Ferman Toprak: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım
Sumud filosunda ağır işkence iddiası: Aktivistler yaşananları tek tek anlattı

Sumud aktivistleri gözaltındayken yaşadıkları İsrail zulmünü anlattı
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
''Siz Türkler ırkçısınız'' diye paylaşım yapan Oulai'den yeni açıklama

''Türkler ırkçı'' diye paylaşım yapmıştı! Olayın aslı başka çıktı