Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı / Ek görüntüler

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırıda sol bacağından yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fethiye ilçesi Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karaca, sol bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Karaca'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı