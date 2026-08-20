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Fethiye'de Yatlı Yaralı Tahliyesi

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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