Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 5 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma botu ile güvenli bir şekilde Fethiye Koyu'na yanaştırılan tekne, kurtarma çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlandığını gösterdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 5 kişinin bulunduğu 31 metre uzunluğundaki teknenin makine arızası nedeniyle ilçe açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise Fethiye Koyu'na yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır