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Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kıyıya Yanaştırıldı

Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kıyıya Yanaştırıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen 15 metre uzunluğundaki bir tekne, İçinde 4 kişi ile birlikte kıyı emniyeti ekipleri tarafından Sarıgerme Mahallesi'ne yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, ekiplerce kıyıya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, arızalanan bir teknenin denizde sürüklendiği ve Nar Adası açıklarında olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçinde 4 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 botuyla çekilerek Sarıgerme Mahallesi'ne yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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