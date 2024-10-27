Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kıyıya Yanaştırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, ekiplerce kıyıya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, arızalanan bir teknenin denizde sürüklendiği ve Nar Adası açıklarında olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçinde 4 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 botuyla çekilerek Sarıgerme Mahallesi'ne yanaştırıldı.