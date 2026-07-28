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Fethiye açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan çocuğa tıbbi tahliye

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir çocuğun rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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