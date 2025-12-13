Haberler

Fethiye açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisini gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

