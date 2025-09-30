Fethi Gemuhluoğlu İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Anıldı

Fikir adamı, mutasavvıf Fethi Gemuhluoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde yad edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Taksim Kitabevi'nde gerçekleşen "Şehirli Bir Entelektüel: Fethi Gemuhluoğlu" başlıklı söyleşiye, yazar ve TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı konuk oldu.

Bıyıklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gemuhluoğlu'nun son yüzyılda Türkiye'nin öncü şahsiyetleri arasında özgün yeri olduğunu belirterek, "Bu dünyadan göçeli onlarca yıl olmasına rağmen onu tanıyan herkesin üzerinde hala hayattaymışçasına etkisi olan bir isim Fethi Gemuhluoğlu. Hatta onunla yeni tanışanları bile hayattaymışçasına etkileyen bir insan. Türkiye'ye kazandırdığı sayısız akademisyen, edebiyatçı, ilim ve bilim insanı ile siyasetçinin üzerinde öyle derin izler bırakmış ki, adı anıldığında insanların ona duyduğu derin saygıyı ve sevgiyi hemen hissediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gemuhluoğlu'nun hikayesinin 1923'te İstanbul'un Göztepe semtine uzandığını aktaran Bıyıklı, kendisinin Göztepe İstasyonu'na açılan cadde üzerinde, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'ne bakan tek katlı mütevazı bir binada dünyaya geldiğini anlattı.

Bıyıklı, Gemuhluoğlu'nun çocukluğunu eski İstanbul efendilerinin arasında geçirdiğine işaret ederek, Türkçesindeki sadelik ve inceliğin kaynağının da bu çevre olduğunu kaydetti.

"Gemuhluoğlu, pek çok sahada derin bilgi sahibiydi"

Fethi Gemuhluoğlu'nun Haydarpaşa Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduğunu ancak mezun olmadığını dile getiren Bıyıklı, Gelibolu'da adliye subaylığı yaptıktan sonra İstanbul'da öğretmenlik ve Spor-Sergi Sarayı Müdürlüğü gibi görevlerde bulunduğunu belirtti.

Bıyıklı, Gemuhluoğlu'nun tasavvuftan siyasete, iktisattan Türk dünyasına kadar pek çok sahada derin bilgi sahibi olduğunu, İslam'ın estetik boyutunu sık sık vurguladığını kaydetti.

Mahmut Bıyıklı, hayatını insan yetiştirmeye adayan, burslar ve sohbetlerle etrafına topladığı gençleri geleceğe hazırlayan Gemuhluoğlu'nun, Türk Petrol Vakfını kurarken İstanbul'a üniversite okumaya gelen Anadolu irfanıyla yetişmiş gençlere maddi ve manevi destek sağlayarak İstanbul burjuvazisine alternatif elit sınıf oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

Gemuhluoğlu'nun gençleri yalnızca maddi açıdan desteklemekle kalmadığını, bilgi, zeka, cesaret ve sanat kabiliyeti taşıyanları da yetenekleri doğrultusunda yönlendirdiğini anlatan Bıyıklı, bu yönlendirmelerin de Türk düşünce, sanat ve kültür hayatının gelişmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi.

Bıyıklı, unutulmaz fikir adamının, "Sen bakan olacaksın.", "Sen dekan olacaksın.", "Sen roman yazacaksın." diyerek gençlere yol gösterdiğini, "Cebinizde kalan son lirayla simit alıp karnınızı doyurmayın, gidin onunla bir tiyatro yahut film seyredin." tavsiyesinde bulunduğunu ifade etti.

Fethi Gemuhluoğlu'nun 23 Kasım 1975'te İstanbul Aydınlar Ocağı'nda yaptığı ve sonradan kitaplaşan "Dostluk" konuşmasının efsaneleştiğini kaydeden Bıyıklı, bu konuşmanın milyonlarca insana ulaştığına değindi.

Bıyıklı, 5 Ekim 1977'de 55 yaşında vefat eden Gemuhluoğlu'nun Sahra-yı Cedid Mezarlığı'nda annesinin kabrine defnedildiğini aktardı.

Yazar Mahmut Bıyıklı, söyleşinin ardından TDV Yayınlarından çıkan "Dostluk Rehberi" isimli eserini kitapseverler için imzaladı.