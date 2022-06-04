Fethi Başağa, Washington'da üst düzey ABD'li yetkililerle görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethi Başağa, Washington'da üst düzey ABD'li yetkililerle görüştü

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
Fethi Başağa, Washington'da üst düzey ABD'li yetkililerle görüştü

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisince başbakan seçilen Fethi Başağa, Washington'da üst düzey ABD'li yetkililerle Libya'daki son durumu görüştüğünü bildirdi.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisince başbakan seçilen Fethi Başağa, Washington'da üst düzey ABD'li yetkililerle Libya'daki son durumu görüştüğünü bildirdi.

Fethi Başağa, resmi Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, odak noktalarının barışçıl çözümler, özgür ve şeffaf cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimleri olduğu belirterek, "Libya halkına hizmet etmeye ve Libya'nın birliğini ve güvenliğini sağlamaya olan bağlılığımı sürdürüyorum." ifadesini kullandı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title