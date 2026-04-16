"Festetics Ailesi'nin İstanbul Albümü", Macar Kültür Merkezi'nde sergilenecek

"Festetics Ailesi'nin İstanbul Albümü" sergisi 28 Nisan'da Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Macaristan Milli Arşivi'nde yer alan ve Osmanlı'nın ünlü fotoğraf stüdyosu Abdullah Biraderler'e ait tarihi İstanbul fotoğrafları sergide yer alacak.

Gül Baba Türbesi Miras Koruma Vakfının desteğiyle hazırlanan sergide, Macaristan Milli Arşivi'nde korunan ana albümün yanı sıra Macaristan'daki farklı arşivlerde yer alan İstanbul fotoğraflarından bir seçki de izleyiciye sunulacak.

İstanbul albümünün, Avrupa kraliyet aileleriyle akrabalık bağları bulunan Mary Hamilton (1850-1922) aracılığıyla Festetics ailesine geçtiği değerlendiriliyor. 1880 yılında 2. Taszilo Festetics ile evlenen Hamilton'ın mirası olan albüm, önce ailenin mülkiyetine, ardından Macaristan Milli Arşivi'ne devredildi.

Nadide eser niteliği taşıyan albümde, fotoğrafçı adı veya fotoğrafın kesin oluşturulma tarihi belirtilmezken, fotoğraflara Fransızca kısa metinler eşlik ediyor. Yapılan araştırmalar, fotoğrafların bir kısmının 1860'lı yıllarda çekildiğini, albümün ise en erken 1870'lerde derlendiğine işaret ediyor.

Sergilenen eserler, kamuya açık bir koleksiyonda korunan ve üzerinde bilimsel araştırmalar yürütülen en eski Abdullah Biraderler (fotoğraf stüdyosu) albümleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 160 yıl öncesinin İstanbul manzaralarını bugüne taşıyan sergi, 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.