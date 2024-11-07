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Ferrari ile yarışıp video paylaşan AK Partili Başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi

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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu TOGG'a binerek sosyal medya fenomeni bir şahsın kullandığı Ferrari ile yarıştı. Daha sonra Ferrari'ye geçen Kartoğlu "Gerçekten çok iyi. Adamı fena gaza getiriyor, sesi var ya bunun" ifadesini kullandı. Görüntüleri X hesabından paylaşan AK Partili başkan "Sokakta lamba yanmıyor, Ferrari'nin farları güçlüdür" gibi yorumlar gelmesi üzerine videoyu sildi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yerli ve milli otomobil TOGG'a binerek bir sosyal medya fenomeninin kullandığı Ferrari ile yarıştı.

"ADAMI FENA GAZA GETİRİYOR"

Görüntülerde Kartoğlu, TOGG'u göstererek "Benim araba da fena değildir ha, istiyorsan bir kapışalım" dedi. Ardından ikili trafiğe kapalı alanda yarıştı. Daha sonra Ferrari'ye geçen Kartoğlu, "Gerçekten çok iyi. Adamı fena gaza getiriyor, sesi var ya bunun" ifadesini kullandı.

"AYDINLATMA LAMBALARI AYLARDIR YANMIYOR"

Görüntülerin paylaşılmasının ardından pek çok kişi ülke gündeminde yaşananlara değinerek eleştirdi. Bir kullanıcı, "Sayın Başkan, metro istasyonu civarında Mimar Kemalettin Bulvarının aydınlatma lambaları aylardır yanmıyor, Ferrari'nin farları güçlüdür, akşamları arada bir geçerseniz makbul olur" dedi.Tepkilerin ardından Kartoğlu, paylaşımları tüm hesaplarından kaldırdı.

Ferrari ile yarışıp video paylaşan AK Partili Başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBabacan yalçın:

Ye kürküm ye

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Haber Yorumlarıakan kaplan:

Yaşayın bakalım onun bunun parası ile hayatınızı…

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Haber YorumlarıAhmet karabulut:

Rusların güzel bir lafı var , ??? ??????? ?? ??????????

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