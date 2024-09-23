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Ferizli Tarım Festivali Sonuçlandı

Ferizli Tarım Festivali Sonuçlandı
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Ferizli Belediyesince düzenlenen 3. Tarım Festivali, yöresel yemekler ve el sanatlarıyla dolu stantların açıldığı bir etkinlikle başarılı bir şekilde sona erdi. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ve Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'nın katılımıyla gerçekleşen festival, halk konseriyle noktalandı.

Ferizli Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Ferizli Tarım Festivali" sona erdi.

Yöresel yemek çeşitlerinden el sanatları ve giyime, hediyelik eşyalardan tarım aletlerine kadar birçok standın açıldığı etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ve beraberindeki heyet, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata eşliğinde festival alanını gezdi.

İnci, ziyarette yaptığı açıklamada, 3 dönem Hendek Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatarak, "Belediye başkanlarının ne kadar zor şartlar altında görev yaptıklarını biliyorum. Bunun için başkanlarımızın çalışmalarına, projelerine her zaman destek vermeye çalışıyorum. Tüm belediye başkanlarımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.

Ata da festival boyunca kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere ve sponsorluk katkısı veren esnafa teşekkür ederek, "Festivalimizin bundan sonra belediyemiz tarafından geleneksel olarak yapılması için çalışmalarımıza başlıyoruz." diye konuştu.

İlçede 20 Eylül Cuma günü açılışı yapılan festival, halk konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel

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