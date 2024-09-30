Üye Girişi
Haberler

Ferizli Kaymakamı Çamlık Tepesi Sosyal Tesisleri'ni Ziyaret Etti

Ferizli Kaymakamı Çamlık Tepesi Sosyal Tesisleri'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Çamlık Tepesi Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Ata, tesislerin aylık 600 kişiyi ağırladığını belirtti. Ayrıca, Yazlık Mahallesi'nde yeni bir bölgesel park inşa edileceği açıklandı.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, belediyeye ait Çamlık Tepesi Sosyal Tesisleri'ni gezdi.

Belediye Başkanı Mehmet Ata'dan bilgi alan Balcı, tesislerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ata da sosyal tesislerde günde ortalama 600 kişinin ağırlandığını belirterek, gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yazlık Mahallesi'ne yeni bölgesel park yapılacak

Serdivan Belediyesi, Yazlık Mahallesi'nde yeni bölgesel park projesini hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hasır Sokak güzergahında 5 bin 750 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek bölgesel park için yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Üç firmanın teklif verdiği ihale, kısa sürede sonuçlandırılarak çalışmalara başlanacak. Proje kapsamında 265 metre uzunluğunda yürüyüş ve koşu yolu, oturma grupları, farklı türlerde ağaçlandırma, çocuk oyun grubu ve modern aydınlatma sistemi tasarlandı.

Hayata geçirilecek yeni parkta vatandaşlar hoşça vakit geçirirken, çocuklar güvenli bölgede oyun oynayıp sosyalleşme imkanı bulacak.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, yeni parkta Anadolu'nun kadim bahçe kültürünü bilimsel ve yenilikçi bakış açısıyla yeniden yorumlayıp vatandaşlara rekreasyon ve dinlenme alanlarında nefes alabilecekleri atmosfer sağladıklarını belirterek, "Doğayla iç içe, sakin ve keyifli ortam sunarak hemşehrilerimizin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel

sakarya

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Beşiktaş maçı nereden izlenir? Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü? Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir? Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması! AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? 1 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Yengeç, İkizler, Boğa burcu yorumu! 1 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı? Ahu Tuğba ne zaman öldü? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü? Ahmet Zenbilci neden istifa etti? AK Parti Ahmet Zenbilci kimdir? TEKNOFEST KAYIT EKRANI! Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest'e nasıl gidilir, kayıt nasıl yapılır? Akşemsettin hangi görevlerde bulunmuştur?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });