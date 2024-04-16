Ferizli'de muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde mahalle muhtarlarıyla Kaymakam Hasan Balcı başkanlığında ilk toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlığın konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay ve kurum amirleri de yer aldı.

Balcı, yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yeni seçilen 13 kişinin de aralarında olduğu 26 muhtarla toplantı yaptıklarını belirterek, hepsine görevlerinde başarılar diledi.

Mahalle muhtarlarıyla gelecek günlerde geniş toplantı yaparak sorunları değerlendireceklerini bildiren Başkan Ata da seçimlerde vatandaşa verdikleri sözleri yerine getirmek için birlik beraberlik içinde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Toplantı sonunda kaymakamlık mütevelli heyetine Ağacık Mahalle Muhtarı Özcan Akdağ ve Bakırlı Mahalle Muhtarı Ali Rıza Durmuş seçildi.