Ferizli'de Hırsızlık ve Darbe: Eşli Soygun Planı Ortaya Çıktı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde hırsızlık yaptığı evin sahibini darbeden koca ile eşiyle soygunu planlayan karısı Samsun'da gözaltına alındı.

Alışveriş yapmak için İstiklal Mahallesi'ndeki evinden ayrılan B.İ. (32), dairesine döndüğünde kar maskeli bir kişiyle karşılaştı. Zanlı, kadını darbederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Hastaneye kaldırılan ev sahibi B.İ, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, hırsızlık için eve giren kişinin, B.İ'nin arkadaşı S.A.B'nin (27) eşi R.B. (28) olduğunu belirledi.

Soygunu birlikte planladıkları ve Samsun'a kaçtıkları belirlenen karı koca, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.