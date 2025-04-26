Ferizli'de 'Bir Tasarım Bin Umut' Sergisi Açıldı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Bir Tasarım Bin Umut' sergisi ilçe halk eğitim merkezinde açıldı. Kaymakam Hasan Balcı, sosyal etkinliklerin önemine vurgu yaptı.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Bir Tasarım Bin Umut" adlı sergi açıldı.
Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan serginin açılışı, ilçe halk eğitim merkezinde gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Kaymakam Hasan Balcı, sosyal anlamda düzenlenen bu tür etkinliklerden memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Yüksekokul müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar da sergiye gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını dile getirdi.