Ferizli'de 'Bir Tasarım Bin Umut' Sergisi Açıldı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Bir Tasarım Bin Umut" adlı sergi açıldı.

Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan serginin açılışı, ilçe halk eğitim merkezinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kaymakam Hasan Balcı, sosyal anlamda düzenlenen bu tür etkinliklerden memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yüksekokul müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar da sergiye gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını dile getirdi.