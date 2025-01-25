Ferhat Nasıroğlu'ndan İluh Mahallesi'nde Ev Ziyaretleri

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulundu.

Nasıroğlu, eşi Ayşe Nasıroğlu ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ile Kaya ailesini ziyaret etti.

Aile fertleriyle görüşen Nasıroğlu, daha sonra Çetinkaya ailesinin evine konuk oldu.

Nasıroğlu, iletilen taleplerin yerine getirilmesi konusunda ilgili birimlerle iletişime geçti.

Ziyaretten memnuniyet duyan aileler, Nasıroğlu'na teşekkür etti.