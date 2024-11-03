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Ferhat Nasıroğlu'ndan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ziyareti

Ferhat Nasıroğlu'ndan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ziyareti
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti, başhekimle görüştü ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Nasıroğlu, başhekim Dr. Feyat Tunç ile görüştü, ardından hasta yakınları ile bir araya geldi, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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