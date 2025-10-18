Haberler

Ferhat Karadağ, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ferhat Karadağ, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığına Yeniden Seçildi
CHP Şanlıurfa İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde Ferhat Karadağ, tek listeyle yeniden il başkanı olarak seçildi. Kongre sonrası yaptığı konuşmada, partililere teşekkür etti ve birlikte daha güçlü olacaklarını vurguladı.

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde Ferhat Karadağ yeniden il başkanı seçildi.

GAPTEM Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre tamamlandı. Tek listeyle gidilen kongrede Karadağ, yeniden il başkanı seçildi.

Karadağ, yaptığı teşekkür konuşmasında, tüm partililere teşekkür ederek, "Hep birlikte, omuz omuza çalışarak partimizi yerelde daha güçlü hale getireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
