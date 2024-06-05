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Ferhat Göçer, 25. sanat yılını konserle kutladı

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Şarkıcı Ferhat Göçer, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde 25. sanat yılını kutladı. Göçer, Türk ve dünya müziğinden seçtiği parçaları kendine özgü yorumuyla seslendirdi ve senfonik orkestra eşlik etti. Konserde müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Şarkıcı Ferhat Göçer, 25. sanat yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde kutladı.

Göçer'in Türk ve dünya müziğinden seçtiği parçaları kendine özgü yorumuyla seslendirdiği konsere senfonik orkestra eşlik etti.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin açılışında İtalyanca "Parla Piu Piano" şarkısını seslendiren Göçer, "Funiculi Funicula", "Lüküs Hayat", "Torna a Surriento" ve "Caruso"nun da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

Göçer, repertuvarındaki şarkıları yüklediği yapay zekanın, şarkıların temasına uygun hazırladığı görsellerle sahnesini renklendirdi.

Gecenin sonunda seyircisine seslenen Göçer, "Bir tarafa sırtını yaslamadan dimdik ayakta kalmak ve insanların gönlünü kazanmak zor. Şarkı söylemek için birçok şey feda ettim ama karşılığını da aldığımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sanatçının yaz konserleri çeşitli şehir ve mekanlarda devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Ferhat Göçer Dünya Sanat Müzik Güncel Haberler

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