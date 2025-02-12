Ferdi Tayfur'un Vefatının 40. Gününde Mevlit Okutuldu

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından düzenlenen programa, sanatçının aile üyeleri ve sevenleri katıldı.

Akşam namazı öncesi vatandaşlar, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için bir araya geldi.

Tayfur için camide mevlit okutuldu.

MESAM Başkanı Recep Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik olarak Ferdi Tayfur'un hatırasını en güzel şekilde yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, aile üyeleri arasındaki ihtilafların da sağduyunun galip gelmesiyle çözüleceğine inandığını söyledi.

Ergül, Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde Adana ve Marmaris'te MESAM olarak mevlit okuttuklarını, usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'un da Eyüp Sultan Camisi'nde mevlit okuttuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tabii ki onların da babasına karşı son görevini yapması gerekiyor. Biz bir sakınca görmüyoruz açıkçası. Ne mutlu ki soğuk havaya rağmen sevenleri burada, yalnız bırakmadı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. MESAM olarak üyelerimizin sadece ölümlerinde değil onlar yaşarken de huzurevlerinde ziyaret ediyoruz. Özel günlerinde de yanlarındayız ama cenaze söz konusu olunca ailelerinin yanında olarak ellerinden tutuyoruz."

Etkin bir şekilde Ferdi Tayfur'un telif takibini yaptıklarının altını çizen Ergül, "Eğer kanuni varisleri tamam derse ben Ferdi Tayfur'un bir hologramının yapılması, bu şekilde yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer aile izin verirse bunu yapmaktan mutluluk duyarız." şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur da babası için akşam namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde 40. gün mevlidi okuttu.

Usta sanatçı için memleketi Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde, Marmaris'te ise Merkez Eski Camisi'nde mevlit programları düzenlendi.