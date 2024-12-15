Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, soğuk algınlığa bağlı halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Menteşe'de özel bir hastaneye sevk edilen 79 yaşındaki sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy mevkiinde yaşayan arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı halsizlik şikayetiyle yakınları tarafından çağrılan ambulansla sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.
FERDİ TAYFUR'UN TEDAVİSİ ÖZEL HASTANEDE DEVAM EDECEK
2020 yılında böbrek nakli yapılan sanatçının tüm tahlil ve tetkiklerinin geniş kapsamlı yapılması için Muğla Menteşe'deki başka bir hastaneye sevk edildi. Ambulansla Menteşe'deki bir başka özel hastaneye getirilen ve akrabalarının da yanında olduğu öğrenilen Tayfur'un tedavisi Muğla'daki özel bir hastanede devam edecek.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.