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Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, soğuk algınlığa bağlı halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Menteşe'de özel bir hastaneye sevk edilen 79 yaşındaki sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy mevkiinde yaşayan arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı halsizlik şikayetiyle yakınları tarafından çağrılan ambulansla sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

FERDİ TAYFUR'UN TEDAVİSİ ÖZEL HASTANEDE DEVAM EDECEK

2020 yılında böbrek nakli yapılan sanatçının tüm tahlil ve tetkiklerinin geniş kapsamlı yapılması için Muğla Menteşe'deki başka bir hastaneye sevk edildi. Ambulansla Menteşe'deki bir başka özel hastaneye getirilen ve akrabalarının da yanında olduğu öğrenilen Tayfur'un tedavisi Muğla'daki özel bir hastanede devam edecek.

Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeki Sahin:

ALLAH bol şifalar versin,ülke için eşi bulunmayan bir sanatcı??

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Haber YorumlarıFethi Tilki:

geçmiş olsun ferdi baba

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Haber Yorumlarıerge_nekon:

Ne olursanız olun kimsenin ahını almayin

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