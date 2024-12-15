Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy mevkiinde yaşayan arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı halsizlik şikayetiyle yakınları tarafından çağrılan ambulansla sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

FERDİ TAYFUR'UN TEDAVİSİ ÖZEL HASTANEDE DEVAM EDECEK

2020 yılında böbrek nakli yapılan sanatçının tüm tahlil ve tetkiklerinin geniş kapsamlı yapılması için Muğla Menteşe'deki başka bir hastaneye sevk edildi. Ambulansla Menteşe'deki bir başka özel hastaneye getirilen ve akrabalarının da yanında olduğu öğrenilen Tayfur'un tedavisi Muğla'daki özel bir hastanede devam edecek.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.