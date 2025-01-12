Ferdi Tayfur Şarkıları Ustaya Saygı Konseri Gerçekleştirildi

Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları, "Ferdi Tayfur Şarkıları Ustaya Saygı Konseri"nde seslendirildi.

Bahçelievler Belediyesinin ev sahipliğinde Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen konsere, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Gassal" dizisinde merhum Ferdi Tayfur'un şarkılarını seslendiren Şahin Kendirci ve Ahmet Selçuk İlkan'ın sahneye çıktığı konserde, Tayfur şarkılarıyla anıldı.

Seslendirilen "İçim Yanar", "Ben de Özledim", "Huzurum Kalmadı", "Sabahçı Kahvesi" ve "Durdurun Dünyayı" gibi şarkılara konseri dinleyenler de eşlik etti.

"Ferdi Tayfur şarkılarını sevenleriyle buluşturalım istedik"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Sanatçıyı saygıyla andıklarını dile getiren Bahadır, "Biz de Ferdi Tayfur'u sevdiğimiz için hemen onun adına park açtık. Bugün de burada Ferdi Tayfur'u analım, şarkılarını sevenleriyle buluşturalım istedik." dedi.

Bahadır, şunları kaydetti:

"Burada Tayfur'a hem dua edeceğiz hem de onun şarkılarıyla onun o müziğini, sanatını yaşatacağız. İnsanlar arasında farklılıklar olsa da müziğin birleştirici gücünü kullanacağız. Herkesi bir ortak noktada birleştirecek, bir nebze mutlu edeceğiz. Bu yağmurda gelen bütün vatandaşlara teşekkür ediyorum."

"İkiz kardeşim kadar yakın olduğum biriydi"

Tayfur'un arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan da "Ferdi Tayfur benim için yalnızca kıymetli bir sanatçı değildi, benim ikiz kardeşim kadar yakın olduğum biriydi. Yaklaşık 40 yıllık bir hayat yolculuğumuz var. Beraber ağladığımız, hayaller kurduğumuz, çok mutlu olduğumuz ve çok kederli olduğumuz zamanlar çok görüştük." ifadelerini kullandı.

Yıllarca görüştüğü kişinin şu an toprağın altında olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren İlkan, şunları kaydetti:

"Bir gerçek var ki yaşadığımız dünyada insan doğar, yaşar ve ölür ama ölümsüzlüğü yakalayan sanat eserleridir, hayata kattıklarıdır. İnsanlar, hayata kattığı değer kadar değerlidir. Dolayısıyla benim için ve bizim için bu ülkenin topraklarında yaşayan herkes için Ferdi Tayfur çok özel biridir, gerçekten efsanedir. Benim için çok özel biriydi. En büyük tesellim bu kadar çok sevilmiş olması ve yaşarken bir insanın anılarıyla, şarkılarıyla bu kadar güzel kucaklanması."

"Ferdi Tayfur'un ismini duyurabildiysem ne mutlu bana"

Şahin Kendirci ise Ferdi Tayfur'un hayranı olduğunu belirterek, "Sesiyle büyüdüğüm en değerli isimlerden biri Ferdi Baba. Bence duymayanlar da duymalı, bu hayatın içerisinde bu toplumun içerisinde. Ben o değerlilerden biriyim şarkılarıyla büyüdüğüm için." ifadesini kullandı.

"İçim Yanar" şarkısının "Gassal" dizisiyle yeniden gündeme geldiğini söyleyen Kendirci, "Ferdi Tayfur'un ismini duymayanlara duyurabildiysem ne mutlu bana. Zaten Ferdi Baba'yı bilen biliyor. Tabii yaptığımız şarkının böyle bir rağbet görmesi beni çok mutlu etti. Burada Ferdi Baba'yı hatırlatacak şarkıları söylemek benim için gururdur, şereftir. İnsanlara onu hatırlatarak, içlerinde sıcak bir his bırakırım diye düşünüyorum. Ahmet Selçuk İlkan ile konser vermekten de çok büyük mutluluk ve şeref duyuyorum." diye konuştu.