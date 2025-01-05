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Ferdi Tayfur için Hürriyet Mahallesi'nde helva dağıtıldı

Ferdi Tayfur için Hürriyet Mahallesi'nde helva dağıtıldı
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için mevlit okutarak helva dağıttı. Mahalle muhtarı, Tayfur'un vefatından dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un çocukluk yıllarının geçtiği Adana'daki mahallede yaşayan vatandaşlar, merhum için helva dağıttı.

Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar, tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede 2 Ocak'ta yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için bir araya geldi.

Katılımcılar, çocukluk yıllarını mahallede geçiren Ferdi Tayfur için mevlit okuttu, pişirdikleri helvayı dağıttı.

Mahalle muhtarı Ömer Atiz, gazetecilere, Ferdi Tayfur'un vefatından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Vatandaşlardan Salih Öztürk de mahallelerinde yetişen Ferdi Tayfur'a karşı vefa borçlarını yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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