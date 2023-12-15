Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, İstanbul'da gözaltına alındı. Ece Ronay'ın, eski eşinin ve kendisinin iş yerlerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak azmettirici olmak gerekçesiyle gözaltına alındı. Ronay, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yıllar önce klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiği iddiasıyla gündeme gelen Ece Ronay, işi ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çocuğunun babası Mehmet Bilir ile evliliği olaylı şekilde biten ve davalık olan Ece Ronay'ın Bilir'e ait merkezi kurşunlattığı ileri sürüldü.

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