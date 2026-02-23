Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 1-1 Berabere Kaldı

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertlileri öne geçiren golü Asensio, 90+5. dakikada kaydetti. Kasımpaşa 90+11. dakikada Allevinah ile skoru eşitledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 53 yaptı ve zirvenin 2 puan gerisinde kaldı. Kasımpaşa ise puanını 20 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Kaynak: ANKA