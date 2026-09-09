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Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet soruşturması: 5 gözaltı kararı

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Fenerbahçe-Roma maçı öncesinde sanal medya üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı veren kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe- Roma maçı öncesinde sanal medya üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı veren kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya üzerinden Fenerbahçe-Roma futbol maçına ilişkin karaborsa bilet satışı ilanı veren 6 şüpheli tespit edildi. 4 ayrı şehirdeki adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından 5 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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