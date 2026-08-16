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Bakan Çiftçi: Tribünlerde Holiganizme Asla Geçit Vermeyeceğiz

Bakan Çiftçi: Tribünlerde Holiganizme Asla Geçit Vermeyeceğiz
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan bir çocuğu koruyan polisin fotoğrafını paylaşarak, duyarlı polise teşekkür etti ve tribünlerde holiganizme izin vermeyeceklerini, çocukların huzurunu koruyacaklarını açıkladı.

BAKAN ÇİFTÇİ: TRİBÜNLERDE HOLİGANİZME ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, üzerindeki Fenerbahçe forması çıkarılan çocuğun polisin kucağındaki fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Çiftçi, "Polis canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz can yoldaşımızdır. Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir. Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi; masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız. Masum yavrumuzun gözlerinden öpüyor, fedakar polisimize ve tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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