Fenerbahçe Lyon ile 1-1 berabere

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü Mason Greenwood kaydetti.
Karşılaşmada Lyon, 40. dakikada Openda'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında eşitliği sağladı. Mason Greenwood, 47. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Turun rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.