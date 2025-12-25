Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, imza yükümlüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın üzerine atılı "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu kullanma" iddialarından gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sağlık kontrolünün ardından geceyi Maslak'taki İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda geçiren Saran, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Adliye önüne gelen Fenerbahçe taraftarları tezahürat yaparak Çağlayan Meydanı'na Saran'a destek verdi.

Bu arada, adliyeye girecek yurttaşlara duruşmaları ya da yapacakları işleme ilişkin belge soruluyor, işi olmayanlar adliyeye alınmıyor.

Öğle saatlerinde savcılık ifadesi sona eren Sadettin Saran, Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha önce hakkında yurt dışı çıkış yasağı olan Saran'ın, imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.