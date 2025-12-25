Sadettin Saran, Serbest Bırakıldı… Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gürbüz: "Bu Sene Şampiyon Olacağız, Taraftarlarımız Hiç Merak Etmesin"

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, imza yükümlüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasının ardından adliye önünde açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ali Gürbüz, "Bugün buraya, bu soğuk havaya rağmen başkanımıza destek vermek için gelen tüm taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Dünden bu yana desteklerini esirgemediler. Sözlerimizi başkanımızın da ifade ettiği gibi şu şekilde bitirelim: Biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, dün akşam saatlerinde "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu kullanma" iddialarından gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, haftada iki gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

"Türk Adaleti'nin en doğru kararı vereceğine dair hiçbir kuşkumuz yoktu"

Kararın ardından adliye önünde izdiham yaşandı. Saran'ın serbest bırakılmasının ardından konuya ilişkin açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, şunları söyledi:

"Türk Adaleti'ne inanıyor ve güveniyoruz. Yüce Türk Adaleti'nin en doğru kararı vereceğine dair hiçbir kuşkumuz yoktu. Bugün o karar çıktı, başkanımız serbest bırakıldı. Başkanımız ve yönetim kurulumuz adına tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Süreç boyunca soğukkanlı ve duyarlı bir tutum sergiledikleri için minnettarız. Biz de tüm yönetim olarak kulübümüze geçiyoruz ve çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarından itibaren transfer çalışmalarımız da hızla sürecek."

"Başkanımızın haklılığına ve beyanlarına güveniyoruz. Gerçeğin ortaya çıkması için çalışmaya devam edeceğiz"

İfade daveti, gözaltı ve savcılık süreci hakkında bilgi veren Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz de şöyle konuştu:

"Geçen hafta cuma gününden bu yana devam eden bir hukuki süreç söz konusu. Siz basın mensupları da süreci yakından takip ediyorsunuz. Dün itibarıyla başkanımız yeniden ifadeye çağrıldı. Bugün savcılıkta ve sorgu hakimliğinde ifadesi tamamlandı ve serbest bırakıldı.

Bu süreç boyunca, hukukun temel ilkelerinin eksiksiz işlemesi için başkanımız ve avukatlarıyla birlikte elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Başkanımızın haklılığına ve beyanlarına güveniyoruz. Gerçeğin ortaya çıkması için çalışmaya devam edeceğiz.

Bugün buraya, bu soğuk havaya rağmen başkanımıza destek vermek için gelen tüm taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Dünden bu yana desteklerini esirgemediler. Süregelen hukuki süreçle ilgili şu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşmayı gerekli görmüyoruz. Ancak sözlerimizi başkanımızın da ifade ettiği gibi şu şekilde bitirelim: Biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Sağ olun, var olun."