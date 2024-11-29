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Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas Yortusu Kutlaması

Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas Yortusu Kutlaması
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Fener Rum Patrikhanesi, Aziz Andreas'ın yortusu öncesinde Galata Rum Okulu'nda resepsiyon ve konser düzenleyerek Hristiyanlık tarihine önemli vurgu yaptı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, kültürel bağların güçlendirilmesi ve Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması konularında açıklamalarda bulundu.

Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Kilisesinin kurucusu kabul edilen Havari Aziz Andreas'ın yortusu öncesi resepsiyon ve konser düzenledi.

Karaköy'deki Galata Rum Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Aziz Andreas'ın kişiliğine ve Hristiyanlık tarihi açısından önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikte sahne alan Budapeşte Senfoni Orkestrası, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta ve Orta Doğu'da hayatını kaybeden sivillerin anısına çeşitli eserler seslendirdi.

Resepsiyonun kapanış konuşmasını yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aziz Andreas'ın anıldığı törende bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu günü eşsiz bir konserle taçlandırdıklarını söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında da bağların gelişmesi ve iki ülke arasındaki kültür turizmi faaliyetlerinin ilerlemesi için patrikhane olarak her daim köprü olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Bartholomeos, bu çabayı sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, şöyle dedi:

"Bir başka arzumuz ise 53 yıl önce kapatılan Heybeliada Ruhban Okulu'muzun yeniden açılması. Devletimizin iyi niyeti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla ruhban okulumuzun yeniden açılabilmesi adına istişareler sürüyor. Hepimizin kutsal arzusunun yerine getirileceği konusunda çok iyimseriz. Diliyoruz ki görüşmeler en kısa sürede bir neticeye varır ve ruhban okulumuz bir an evvel yeniden bir eğitim ve kültür yuvasına dönüşür."

Konuşmasını, "Hepimizin arzusu daha iyi bir dünya." diyerek sürdüren Bartholomeos, barış çağrısı yaparak, "Kuzeyimizdeki komşumuz Ukrayna'da ve Orta Doğu'da birçok insan savaşın yarattığı enkazın altında acı çekiyor, hayatlarını kaybediyor. Bu acıların son bulması için barış çağrımızı yineliyoruz. Diplomasi ve siyaset yoluyla aynı masa etrafında bir an evvel çözüm bulunmasını ve savaşların sona ermesini umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aziz Andreas Yortusu, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek ayinle idrak edilecek.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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