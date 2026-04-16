Patrik Bartholomeos'tan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı saldırılara ilişkin açıklama Açıklaması

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin derin üzüntüsünü dile getirerek, hayatını kaybedenler için dua etti ve benzer olayların yaşanmaması için toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin açıklamasını yaptı.

Patrikhanenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bartholomeos, ülkenin farklı okullarında iki benzer olayın yaşanması nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen bu elim hadiseleri derin bir sarsıntıyla takip ettiklerini aktaran Bartholomeos, devlet, millet, eğitimciler ve aileler olarak benzeri görülmemiş şiddet hadiseleri karşısında harekete geçmek ve bunların bir daha yaşanmaması için gereken hassasiyeti göstermekle mükellef olduklarını ifade etti.

Bartholomeos, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki günümüz dünyasında gençlerimiz, her zamankinden daha fazla şiddet görüntülerine maruz kalmaktadır. Bu sebeple gençlerimizin yanında olmak ve onlara gereken desteği sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, şiddete ve şiddetin sıradanlaşmasına karşı hep birlikte hareket ederek güçlü bir duruş sergilemeli, buna karşı kararlı bir mücadele ortaya koymalıyız. Bu acı hadiselerde hayatını kaybeden gençlerimiz ve eğitimci için derin bir hüzünle dua ediyor, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. İki saldırıda yaralananların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için de dua ediyorum."

Kaynak: AA / Elif Somuncu
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Saldırıyla ilgili skandal sözler! Eski belediye yöneticisine gözaltı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Seyir halindeki araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti

Seyir halindeki araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Saldırıyla ilgili skandal sözler! Eski belediye yöneticisine gözaltı
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...

Soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti

Dört çocuğunun gözü önünde vahşice katledildi