Fener Rum Patriği Bartholomeos Polonya'da

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Kornhauser-Duda, ülkeyi ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Polonya basınında çıkan haberlere göre, Duda, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kaçarak Polonya'ya geçen mültecilere moral vermek amacıyla geçen hafta Polonya'ya davet ettiği Bartholomeos ile Belweder Sarayı'nda görüştü.

Duda görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Yorulmak bilmeyen bir hacı olan yüce hazretleri, ülkemize savaştan kaçanları kutsamak, onlarla ve bizimle vatanları için dua etmek için geldi." ifadesini kullandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un bugün Varşova'da Ortodoks inancına sahip Polonyalılar ve Ukraynalı mültecilerle buluşacağı, yarın da Polonya Başpiskoposu Stanislaw Gadecki ile "dünya barışı için" dua edeceği bildirildi.