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Fener Rum Patriği Bartholomeos İznik'i Ziyaret Etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos İznik'i Ziyaret Etti
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulunarak Meryem Ana Kilisesi ve İznik Müzesi gibi tarihi yerleri gezdi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki çok sayıda kardinal, İznik ilçesine geldi.

Bartholomeos, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret etti.

Heyet, daha sonra Meryem Ana Kilisesi, İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Tarihi Bazilika kalıntısı, Koimesis Kilisesi ve Vaftizhane Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Ayrıca İznik Müzesi'ni de ziyaret eden Bartholomeos ve kardinaller, bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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