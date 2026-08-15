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Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü'nde Gökçeada'da Ayin

Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü'nde Gökçeada'da Ayin
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü dolayısıyla Tepeköy'deki Agridia Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine Arnavutluk Başepiskoposu Ioannıs, yurt içi ve yurt dışından despotlar, papazlar ve çok sayıda Rum vatandaş katıldı. Dualar, ilahiler ve mum yakma ritüellerinin ardından katılımcılar yemeğe katıldı.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü nedeniyle Gökçeada'da ayin düzenlendi. Tepeköy'deki Agridia Kilisesi'nde düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine, Arnavutluk Başepiskoposu Ioannıs, yurt içi ve yurt dışından despot, papazlar ile çok sayıda Rum vatandaş katıldı. Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde katılımcılar, mum yakıp dilekte bulundu. Ayinin ardından katılımcılar, düzenlenen yemeğe katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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